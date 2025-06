Uso da tecnologia gera economia anual de R$ 90 milhões à SLC Agrícola

É com a ajuda de ferramentas como a tecnologia e a sustentabilidade que a SLC Agrícola trilha o caminho na busca do milhão cultivado. Um milhão de hectares é a área no horizonte de conquista da empresa que celebra em 2025 seus 80 anos. E os investimentos da marca gaúcha caminham nessa direção.

A meta no território baiano é acrescentar mais 52 mil hectares irrigados, nos próximos quatro anos, aos 6 mil hectares hoje com o sistema.

Convidado do Tá Na Mesa, da Federasul, ele mostrou como a companhia nascida em Horizontina tem apostado no uso da tecnologia para garantir maior eficiência, e na sustentabilidade para dar longevidade ao negócio que negócios em oito Estados, 26 fazendas no Cerrado, mais de 5 mil colaboradores e uma área que vai chegar, na safra 2025/2026 a 833,9 mil hectares. Soja, milho e algodão são as culturas da marca, que tem ainda 15 biofábricas, para a produção de bioinsumos, hoje uma fatia de 15,1% do volume total do pacote de defensivos agrícolas.