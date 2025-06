"Uma produção de milho tão grande assim é comemorada, mas também traz desafios", diz coordenador do Rally da Safra

André Debastiani, sócio-diretor da Agroconsult e coordenador do Rally da Safra. Agroconsult / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Os números da colheita de milho deste ano no Brasil impressionam: segundo o 21º Rally da Safra, a produção deve alcançar 150,3 milhões de toneladas, somando a primeira e a segunda safra — uma alta de 16,4% em relação ao ano passado. No entanto, além do volume, André Debastiani chamou a atenção para gargalos no pós-colheita. Confira.

Como é que foi feito esse levantamento?

O Rally da Safra é um projeto que já está na sua 21ª edição. Então, há mais de 20 anos, a gente roda o Brasil inteiro com o intuito de fazer um diagnóstico sobre a agricultura brasileira, o que acontece em cada uma das regiões. E a gente faz isso tanto para a soja quanto para o milho. Desde janeiro deste ano, nossas equipes estão no campo, percorrendo milhares de quilômetros e lavouras em mais de 120 dias de trabalho para que a gente consiga levantar dados quantitativos e toda a condição fitossanitária.

Como foi a safra de milho no Rio Grande do Sul?

O milho-verão no Rio Grande do Sul (se diz "milho-verão" porque o Estado só semeia a safra do grão uma vez ao ano, no verão) teve um bom desempenho. O Rio Grande do Sul produziu algo em torno de 4,3 milhões de toneladas numa área plantada em torno de 500 mil hectares. Na safra anterior, eram quase 700 mil hectares e uma produção de 4,4 milhões de toneladas. Inclusive, andando por aí e conversando com produtores, aqueles que não plantaram milho neste ano se lamentaram. Na época de plantio, de fato, o preço não era atrativo e o custo de produção, elevado. O produtor resolveu plantar soja e não milho, mas acabou que o milho produziu bem e ainda teve uma reação em termos de preço.

Bom, estamos com uma produção bastante robusta de milho e agora chegamos à segunda etapa, que é escoar todo esse volume. O que o setor deve se deparar a partir de agora?

Uma safra tão grande assim, de um lado, é comemorada, mas, de outro, traz inúmeros desafios, que estão relacionados, primeiro, com a colheita. Você precisa tirar esse milho do campo rápido até para não perder muita umidade, peso ou ainda não ter grãos avariados. O segundo desafio é a estrutura para recebimento de todo esse milho, onde será feita a limpeza e a homogeneização. Na sequência, está a armazenagem e o escoamento, tanto para o mercado interno, destinando para ração animal e biodiesel, quanto para o mercado externo. Neste ano, a exportação estará sujeita à competição com países vizinhos, como a Argentina e os Estados Unidos, que terão boas safras. A China está fora do mercado.

No caso, a China está fora do mercado por quê?

Porque montou uma política para consumir os seus estoques e, a partir disso, o influenciar o plantio internamente. Então, a China, que já importou mais de 20 milhões de toneladas de milho, neste ano deve importar em torno de 5 a 7 milhões de toneladas. É muito pouco esse volume e acaba fazendo falta.