Sob o peso das suspensões pela gripe aviária, exportações de aves do Brasil caem 14,4% em maio

Em volume, as 363 mil toneladas embarcadas em maio — considerando a categoria carnes de aves e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas — representam uma redução de 14,4%. ABPA / Divulgação

Números das exportações de frango do Brasil divulgados na quinta-feira (5) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) mostram o efeito das suspensões após foco de gripe aviária. Com 21 destinos com embargo temporário para todo o país, esse impacto era esperado.

Em volume, as 363 mil toneladas embarcadas em maio — considerando a categoria carnes de aves e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas — representam uma redução de 14,4%. Em receita, os US$ 655 milhões apontam um recuo de 12,9% em igual comparação. Ou US$ 97,7 milhões a menos.

No acumulado de janeiro a maio, o cenário de alta, no entanto, se mantém: alta de 4,1% em quantidade e de 7,7% em faturamento.

O Rio Grande do Sul também contabiliza diminuição: 13,1% em volume e 16,3% em receita no mês de maio. No acumulado do ano, a quantidade embarcada ficou 2,2% menor e o faturamento, 0,5%.

Importante lembrar que, no caso dos gaúchos, a suspensão das exportações para a China seguia vigente em 2025, em razão do foco da doença de Newcastle registrado em julho do ano passado. Ou seja, o foco de gripe aviária em granja comercial não teve impacto sobre as compras desse (importante) comprador em específico.

Além do trabalho para a regionalização dos embargos temporários, o setor também usou a estratégia de redirecionamento de mercados para minimizar os impactos.

Relatório feita pela consultoria Bateleur indica que as suspensões têm um potencial de perdas mensais de até US$ 380 milhões ao setor. A projeção considera a representatividade dos destinos que impuseram embargo para todo o Brasil: 45% do total exportado da proteína.