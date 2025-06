Setor arrozeiro busca usar recursos da CDO para escoar produção em meio à queda nos preços

A CDO é uma taxa obrigatória recolhida dos produtores de arroz no Estado, com o objetivo de financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento. Nauro Júnior / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Diante da queda nas cotações e da crise de liquidez que afeta o setor, a cadeia produtiva do arroz no Rio Grande do Sul intensifica, nas últimas semanas, a busca por alternativas que garantam remuneração ao produtor rural. Uma das mais recentes propostas foi encaminhada pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) ao governador Eduardo Leite: a utilização de recursos arrecadados pela Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO) para viabilizar o escoamento da produção a mercados consumidores.

A ideia é empregar os valores, pagos pelos próprios produtores, como instrumento emergencial de apoio à comercialização. Segundo o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, cerca de R$ 60 milhões arrecadados pela CDO estariam disponíveis, sem destinação definida.

— Estamos buscando alternativas para minimizar os impactos dessa conjuntura. A CDO é um recurso do próprio setor e, por isso, poderia retornar em benefício direto ao produtor — defende Velho.

A CDO é uma taxa obrigatória recolhida dos produtores de arroz no Estado, com o objetivo de financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento conduzidas pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). O valor é calculado com base em um percentual da Unidade Padrão Fiscal do Estado (UPF-RS), aplicado por saca de 50 quilos de arroz em casca.

No documento entregue ao governo estadual, a Federarroz argumenta que boa parte dos recursos arrecadados permanece sem utilização plena, seja por falta de projetos, seja por entraves operacionais. Para que a alternativa solicitada seja viabilidade, a entidade estuda, inclusive, a apresentação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa.

Paralelamente, o setor já havia iniciado diálogo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no início de junho, para discutir a possibilidade de compra pública de arroz. As definições sobre o instrumento legal e a quantidade a ser adquirida ainda estão em tratativas dentro do governo federal.

Nesta sexta-feira (27), o valor da saca de 50 quilos do cereal estáva a R$ 66,42 no mercado. Em comparação ao mesmo período do ano passado, representa uma redução de 41,6%.