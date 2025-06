Sem trégua, chuva volta a tirar o sono do produtor gaúcho

Depois da falta de chuva no verão, é o excesso de precipitações agora que tira, mais uma vez, o sono do produtor gaúcho. Assim como na maior tragédia climática registrada no ano passado no Estado, o impacto que vem se desenhando neste ano não se restringe às cidades: é registrado também no campo . Nos 90 municípios afetados pelo temporal até o momento, há prejuízos em lavouras, na atividade pecuária, na infraestrutura de propriedades rurais e na logística. A dimensão, claro, por ora, ainda é menor do que a de 2024.

No caso das lavouras, que estão em período de plantio de cereais de inverno no Estado, a chuva está atingindo o solo, muitas vezes, descoberto, causando lavagem, erosão e encharcamento da terra. Conforme a Emater, apenas 37% dos 1,2 milhão de hectares previstos com trigo, principal cultura da estação, foram semeados no Rio Grande do Sul até o momento. Em Manoel Viana, na Fronteira Oeste, por exemplo, já há a necessidade “quase total” de replantio, observa Caio Nemitz, presidente do Sindicato Rural do município.