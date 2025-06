Reunião marcada: governo federal e setor arrozeiro discutirão alternativas à queda nos preços

A grande preocupação é que esse recuo no preço acabe se convertendo em desestímulo e, consequentemente, redução de área cultivada na próxima safra. Claudio Gottfried / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Ficou marcada para esta quarta-feira (11), às 16h30, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília, a reunião entre o governo federal e o setor arrozeiro. Solicitado pela Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS) e pela Associação Brasileira da Indústria de Arroz (Abiarroz) na última sexta-feira (5), o encontro buscará debater alternativas diante da queda do preço do cereal pago ao produtor. A articulação foi do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.

Além de Pretto, participarão os ministros do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da Agricultura, Carlos Fávaro, o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, e representantes do setor produtivo.

Ferramenta que teve baixa adesão no ano passado, quando o cenário de preços do cereal era diferente, os contratos de opção de venda serão um dos pontos a serem avaliados.

Em 2024, o governo, por meio da Conab, liberou R$ 1 bilhão para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz na modalidade de contrato de opção de venda. O valor, então, abaixo do praticado no mercado, foi apontado para o baixo índice de procura: foram 91 mil toneladas, que somaram R$ 162 milhões.

Quando os contratos de opção foram disponibilizados, em dezembro do ano passado, o valor médio do arroz estava em R$ 99,9, conforme o indicador Cepea/Irga. Neste momento, está em R$ 69,66 — redução de 30,3%.

A grande preocupação é que esse recuo no preço acabe se convertendo em desestímulo e, consequentemente, redução de área cultivada na próxima safra. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, com cerca de 70% do volume total.