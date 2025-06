Retrato da safra de milho brasileira mostra o RS, mais uma vez, como ponto fora da curva

No Rio Grande do Sul, a Emater calcula uma redução de 12,6% se comparado com a safra passada, chegando a 706,9 mil toneladas.

O retrato da produção brasileira de milho em 2025, considerando o primeiro e o segundo ciclo, divulgado nesta terça-feira (24) pelo Rally da Safra, mais uma vez contrasta com a realidade do Rio Grande do Sul . Assim como ocorreu na soja , os efeitos da estiagem e das ondas de calor neste verão impactaram os números no Estado — diferentemente do resto do país.

De acordo com André Debastiani, coordenador do Rally da Safra, diferentemente do que ocorreu no Rio Grande do Sul, foi justamente o prolongamento das chuvas no Centro-Oeste, por exemplo, que possibilitou com que a produtividade das lavouras médias e tardias fosse semelhante às do semeadas cedo, favorecendo uma colheita recorde.