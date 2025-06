Retirada de embargos comerciais por 17 países marca o início da retomada do setor após gripe aviária

Restam ainda 44 países que, por ora, mantêm restrições de exportação. Asgav / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com a retomada do status de zona livre de gripe aviária, era questão de tempo para que a retirada de embargos à exportação brasileira de produtos avícolas, como a carne de frango e os ovos, ocorresse. E a primeira lista de países a retirarem as suspensões — recebida com alento pelo setor produtivo — foi divulgada nesta terça-feira (24) pelo Ministério da Agricultura.

Compõe a relação 17 países: Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Japão, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã.

Restam, agora, 44 países que, por ora, mantêm restrições à exportação de produtos avícolas brasileiros. Em nota, o Ministério da Agricultura informou que "permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores", prestando as informações técnicas necessárias sobre o caso, para a retomada de mais mercados.

Com o foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Vale do Taquari, em maio, o Brasil declarou autoembargo às suas exportações — como de praxe em acordos sanitários. Agora, com o fim do caso e a retomada do status sanitário, são os países que precisam retirar a restrição comercial.

A situação atual das restrições

Suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil: Albânia, Argentina, Canadá, Chile, China, Filipinas, Índia, Macedônia do Norte, Malásia, Mauritânia, Paquistão, Peru, Timor-Leste, União Europeia e Uruguai.

Suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul: África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Armênia, Bahrein, Bielorrússia, Cazaquistão, Coreia do Sul, Cuba, Kuwait, México, Namíbia, Omã, Quirguistão, Reino Unido, Rússia, Tajiquistão, Turquia e Ucrânia.

Suspensão limitada ao município de Montenegro (RS): Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia.

Suspensão limitada à zona: Hong Kong, Maurício, Nova Caledônia, São Cristóvão e Nevis, Singapura, Suriname e Uzbequistão.