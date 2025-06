Queda acentuada nos preços do arroz preocupa produtores; setor se reunirá com a Conab

Assunto que tem tirado o sono do setor produtivo, o preço do arroz pago ao produtor registrou, em maio, o menor patamar em três anos. As cotações já vinham em baixa, mas o movimento ganhou força com a entrada da colheita no Estado. E, em meio a esse cenário, o assunto volta a ser pauta de uma reunião nesta sexta-feira (6), às 10h, na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Porto Alegre.