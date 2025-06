Qual o vinho para o Dia dos Namorados? Melhor sommelier do RS dá a sua sugestão

A coluna entrou no clima do Dia dos Namorados e, para brindar a data, convidou ninguém menos do que o melhor sommelier do Estado para sugerir um rótulo de vinho. Eleito o profissional da área do ano no Estado, com apenas 24 anos, Lucas Uliana exerce a profissão em uma loja de vinhos na Serra Gaúcha e será um dos entrevistados do Campo e Lavoura deste domingo (15), na Rádio Gaúcha. E, à coluna, indicou para a próxima quinta-feira (12) à noite espumantes para acompanhar a celebração: