Prorrogado o prazo para solicitação de pedidos ao Programa Milho 100%

Foi prorrogado para a próxima segunda-feira (23) o prazo para solicitação de pedidos ao Programa Milho 100% , lançado na última semana pelo governo do Estado. O projeto vai subsidiar todo o valor da semente do grão , nas safras 2025/2026 e 2026/2027.

À coluna, a justificativa dada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural foi a de que houve um volume muito alto de solicitações no último dia, quarta-feira (18), o que deixaria o prazo para viabilização do processo apertado.

Agora, produtores interessados devem procurar prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas de seus municípios para efetuar os pedidos até o novo prazo. Já as novas entidades e entes federados, que nunca participaram ou não participaram do programa Troca-Troca nos últimos 5 anos, somente poderão solicitar seu cadastro no sistema através do e-mail feaper@sdr.rs.gov.br, até às 12h de sexta-feira (20).