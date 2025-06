Primeiro leite de búfala em pó produzido no Brasil começa a chegar aos supermercados

A produção inicial do laticínio voltada ao leite em pó será equivalente a 100 mil litros por ano. ABCB / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Começa a chegar nesta semana às gôndolas dos supermercados brasileiros o primeiro leite de búfala em pó produzido no Brasil. A novidade é do Laticínios Bom Destino, de Minas Gerais, e foi lançada na semana passada, durante a MegaLeite 2025, uma feira do setor produtivo realizada em Belo Horizonte, capital mineira. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que, entre 30 e 60 dias, o produto possa ser encontrado à venda.

À coluna, João Batista de Souza, sócio-fundador da empresa, explicou que a ideia já estava em teste há pelo menos um ano e busca atender a um mercado de produtos diferenciados. Afinal, o leite de búfala contém apenas a proteína beta-caseína A2, demanda de pessoas intolerantes à A1, presente no leite de vaca.

Ainda conforme o empresário, o lançamento também é estratégico para equilibrar a oferta da matéria-prima ao longo do ano:

— Temos uma produção muito intensa na safra e uma queda acentuada na entressafra. O leite em pó surge como uma alternativa concreta para equilibrar esses volumes e valorizar ainda mais o leite junto aos produtores.

A produção inicial do laticínio voltada ao leite em pó será equivalente a 100 mil litros por ano. No cardápido de produtos fabricados pela empresa, há mais 48, como queijos, burratas, requeijão, creme de leite, coalhada, iogurtes, manteiga, doce de leite e produtos zero lactose.

A Bom Destino é considerada a maior empresa do segmento de produtos lácteos de búfala, com uma captação média de 72,5 mil litros por dia, entre parceiros e produção própria, de acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB). O rebanho total chega a 5,7 mil animais.