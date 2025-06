Preço do arroz em queda abre espaço para pedido de medidas de apoio; tema será debatido entre ministérios

Os gráficos não deixam dúvidas: o preço da saca de arroz para o produtor engatou uma curva de baixa que se intensificou com a entrada da nova safra. Diante desse cenário, produtores e indústria buscam mecanismos que evitem a transformação do desestímulo em redução na área cultivada. Assunto que vai estar á mesa de reunião interministerial na próxima semana , em Brasília.

O movimento ficou acertado a partir de uma reunião realizada na sede superintendência regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Porto Alegre, nesta sexta-feira (6). Entre os presentes estavam Edegar Pretto, presidente da autarquia, Alexandre Velho, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS), e Renato Franzner, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz).

Ferramenta que teve baixa adesão no ano passado, quando o cenário de preços do cereal era diferente, os contratos de opção de venda são um dos pontos a serem avaliados neste momento.

— Mobilizaremos uma reunião entre os ministérios da Fazenda, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil, junto com a Conab e o setor, para estudar alternativas que ajudem a encontrar esse equilíbrio que é muito importante. Para o governo, o produtor e, assim, assegurar também um preço equilibrado em um período mais longo para os consumidores — disse Pretto.

Em 2024, o governo, por meio da Conab, liberou R$ 1 bilhão para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz na modalidade de contrato de opção de venda. O valor, então, abaixo do praticado no mercado, foi apontado para o baixo índice de procura: foram 91 mil toneladas, que somaram R$ 162 milhões.

Quando os contratos de opção foram disponibilizados, em dezembro do ano passado, o valor médio do arroz estava em R$ 99,9, conforme o indicador Cepea/Irga. Neste momento, está em R$ 69,66 — redução de 30,3%.

A grande preocupação é que esse recuo no preço acabe se convertendo em desestímulo e, consequentemente, redução de área cultivada na próxima safra. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, com cerca de 70% do volume total.