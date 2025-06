O Plano Safra é um programa anual do governo federal que oferece recursos financeiros para apoiar a produção agropecuária nacional. Jeff Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Diferentemente da expectativa inicial, o Plano Safra 2025/2026 poderá não renovar o recorde de recursos neste ano. No ano passado, o pacote agrícola totalizou R$ 475,5 bilhões, um volume histórico. É o que adiantou à coluna uma fonte ligada ao Ministério da Agricultura.

O governo federal se depara, neste momento, com um cobertor curto: lida com restrições orçamentárias que poderão limitar a possibilidade de um novo patamar no pacote agrícola. Conforme informou o colunista Matheus Schuch na última segunda-feira (23), o anúncio dos recursos voltados à agricultura familiar está previsto para a próxima segunda-feira (30) e, à agricultura empresarial, para a terça-feira (1). As datas das cerimônias, que ocorrerão no Palácio do Planalto, no entanto, ainda não foram confirmadas oficialmente pelo governo.

A taxa básica de juros da economia, a Selic, que saiu de 10,5% em julho do ano passado para 15%, é outro entrave que se depara em Brasília para a formulação do plano. Afinal, a definição dos juros depende do espaço orçamentário que o governo terá neste e nos próximos anos para pagar a equalização, que é o gasto referente à diferença entre o custo que os bancos têm para captar dinheiro no mercado mais os seus spreads e as taxas que são cobradas dos agricultores na ponta. Com a alta da Selic, a distância desses dois índices aumenta, e isso significa gasto a mais para a União.

Outro ponto de atenção é no seguro rural. Foram congelados 42% dos recursos previstos para 2025, e o restante será liberado por etapas até o mês de agosto, conforme anunciou na terça-feira (24) o Ministério da Agricultura.

Para contornar esse cenário, algumas linhas de crédito deverão ser trabalhadas visando à ampliação do limite individual de financiamento.

Em outra ponta, também há previsão de se manter o estímulo às práticas sustentáveis, como a regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), por exemplo, com concentração de subsídio nesta área.

Principal representação do agronegócio nacional, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) chegou a propor ainda em abril uma cifra de quase R$ 600 bilhões para o próximo Plano Safra, considerando as demandas do setor. Na época, o governo federal havia sinalizado que se trabalhava para um volume recorde de recursos.

O Plano Safra

O Plano Safra é um programa anual do governo federal que oferece recursos financeiros, principalmente por meio de linhas de crédito rural, para apoiar a produção agropecuária nacional.