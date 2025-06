Por que a indústria brasileira prepara campanha de incentivo ao consumo do arroz

Sócio diretor da Urbano Alimetos, Renato Franzner assumiu a Abiarroz. Edivan Rosa / Divulgação

O novo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Arroz (Abiarroz), Renato Franzner sabe do que fala quando o assunto é o beneficiamento do ingrediente que compõe um dos pratos mais tradicionais do país. Catarinense nascido em Jaraguá do Sul, acumula cinco décadas de experiência, mas tem uma relação ainda mais longa com o setor. Brinca que "nasceu e se criou" dentro de uma indústria de arroz.

Sócio e diretor da Urbano Alimentos, com unidades em diferentes Estados, incluindo duas no Rio Grande do Sul, sempre integrou representações do segmento e, agora, fica à frente da Abiarroz. Uma das ações já programadas, para este ano, é a de uma campanha para incentivar o consumo do arroz.

— Para trazer o arroz para o status que merece, que a gente consiga valorizá-lo como um alimento saudável — explica Franzner.

A perda do hábito do consumo fez acender um alerta amarelo. As iniciativas de incentivo serão viabilizadas por meio do Fundo de Promoção do Arroz (Fundarroz).

O consumo anual do cereal no Brasil está estimado 10,5 milhões de toneladas. Neste ano, a produção nacional deve somar 12,14 milhões de toneladas (o RS é o maior produtor do país). Há ainda de se considerar o volume importado. A conta evidencia que haverá um excedente — o crescimento do volume produzido se repete nos países do Mercosul, acrescenta o dirigente.

A exportação tem um papel importante nessa equação, e a Abiarroz tem participado de missões, acompanhando o trabalho de aproximação de mercados. E conta com a parceria do projeto Brazilian Rice.

Sobre o momento atual do arroz (que viveu momentos de valorização expressiva no período pós pandemia), o novo presidente da Abiarroz avalia:

—Não veremos nada parecido com o que os últimos anos, voltaremos mais para preços de 2018, 2019.