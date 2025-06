Países começam a rever restrições às exportações de frango do Brasil antes do fim do vazio sanitário

Antes mesmo do fim do período de vazio sanitário para a gripe aviária — que termina no próximo dia 18 —, o Brasil começa a derrubar algumas das restrições decorrentes do primeiro foco da doença em rebanho comercial. Conforme o Ministério da Agricultura, o México reduziu o alcance da suspensão às exportações de carne de frango para o Estado — até então, valia para todo o país.

Nesta semana, o serviço veterinário oficial concluiu o sétimo ciclo de visitas nas propriedades rurais do perifoco, no raio de três quilômetros, e o quarto de vistorias nas propriedades do raio de até 10 quilômetros do foco do registro. Também seguem o monitoramento e vigilância sanitária da área, conforme determinam os protocolos do Plano Nacional de Contingência para Influenza Aviária.