O que o agronegócio gaúcho pode esperar da estação mais fria do ano

Há possibilidade de geada neste ano. Fernando Dias / Seapi/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O inverno começa, oficialmente, nesta sexta-feira (20), às 23h42, no Hemisfério Sul. E, até o momento, os prognósticos indicam que a estação mais fria do ano deve ser típica no Rio Grande do Sul: com queda na temperatura e precipitações regulares.

Para o agronegócio gaúcho, essa regularidade climática é positiva para o desenvolvimento das culturas, como trigo, aveia, cevada e canola, que são semeadas justamente com base nas características esperadas da estação.

No entanto, com a ocorrência de frentes frias, há possibilidade de geada, adverte o meteorologista da Secretaria Estadual da Agricultura, Flávio Varone, que também coordenada o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS).

Previsão mês a mês

Julho

O modelo do Simagro indica que, para o mês de julho, haverá chuva dentro da normalidade em todo o Estado. Isso favorece, segundo Varone, as culturas de inverno, como trigo, canola, aveia e cevada. Já a temperatura média deve ser mais baixa do que o normal, especialmente na Fronteira Oeste e nas Missões. No entanto, no Litoral, a previsão indica valores mais próximos da normalidade.

Agosto

Já para agosto, a tendência é de chuva um pouco acima da média em grande parte do Rio Grande do Sul. Condição que vai favorecer os reservatórios, principalmente da Fronteira Oeste e da Campanha, que ficaram mais baixos devido à estiagem de verão, acrescenta o meteorologista. As temperaturas deverão se comportar de forma similar ao mês de julho.

Setembro

Para setembro, o Simagro indica que a chuva deve diminuir em todo o Rio Grande do Sul. Já as temperaturas devem ser inferiores à média, principalmente na Metade Oeste e na Campanha.