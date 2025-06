O que a guerra entre Israel, Irã e agora Estados Unidos pode custar ao agronegócio gaúcho

O primeiro impacto projetado é no preço dos fertilizantes, que deve subir. zhang yongxin / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A guerra entre Israel e Irã, que, neste domingo (22), completa nove dias, gerou um clima de incerteza global no mercado financeiro e de commodities. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, anunciada neste sábado (21), o que antes eram apenas preocupações futuras agora tendem a ganhar força para se concretizarem no presente. Para o agronegócio brasileiro, incluindo, o gaúcho, há impactos imediatos e de longo prazo no radar, sinalizaram à coluna especialistas, que vão desde os custos de produção até as exportações de produtos agrícolas.

— Com os Estados Unidos entrando na guerra, o que muda é que torna mais provável cenários extremos: ou a rendição do Irã, ou o contrário, o fechamento, por exemplo, do estreito de Ormuz (onde transita petróleo, gás e fertilizantes) e o bombardeio de campos de petróleo em países vizinhos como retaliação — afirma Renan Hein dos Santos, assessor de relações internacionais da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

O primeiro impacto sinalizado por Carlos Cogo, consultor em agronegócio, será no preço dos fertilizantes, insumo essencial para a produtividade das lavouras e que corresponde por 40% do custo operacional do produtor, que deverá subir. Afinal, o Irã é o terceiro maior exportador do insumo no mundo, e o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que consome.

— Neste momento, o produtor ainda não terminou de comprar seus insumos para a próxima safra de verão (que começa a ser semeada no final do ano no Estado) — situa ainda Cogo.

Outro impacto à vista é no preço do petróleo, que influencia o de fertilizantes, o de commodities e ainda o custo de frete. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do planeta, com cerca de 2,7 milhões de barris por dia.

— Esse possível cenário tende a ser positivo para soja, açúcar e algodão brasileiros — analisa Cogo, considerando que o país é um grande produtor dessas commodities.

Um terceiro impacto observado poderá ser no milho, cujo preço também tenderá a crescer e poderá ser um entrave para a exportação. O Irã é um dos maiores compradores do grão brasileiro.

— Porque poderemos perder mercado de exportação e a alta no preço do milho se transformar em um viés baixista — acrescenta Cogo.

Outro gargalo nos embarques poderá ser o de proteína animal. O Brasil, além de ser o maior exportador de frango do mundo, é o maior exportador halal do mundo — produção de acordo com os princípios islâmicos. E Oriente Médio é um dos principais compradores desse produto brasileiro.

Durante a 20ª Jornada Nespro, evento realizado no início desta semana, em Porto Alegre, o ex-ministro da Agricultura do Uruguai Fernando Mattos já havia sinalizado preocupação com relação aos impactos no agronegócio latinoamericano:

— Nós vamos pagar a guerra com inflação e recessão.