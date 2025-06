O motivo (que ainda não é a gripe aviária) da queda na exportação gaúcha de ovos

Foram faturados US$ 7,1 milhões com os embarques neste período. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

É ainda efeito da doença de Newcastle, e não da influenza avária, a queda na exportação gaúcha de ovos. De janeiro a maio, o Estado embarcou 1,9 mil toneladas da proteína, volume 29% menor se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), explica à coluna:

— Isso tudo, até agora, é impacto do Newcastle. A partir de junho, aí sim, veremos os danos com a detecção do foco de influenza aviária no Estado.

No entanto, em receita, não houve queda. O faturamento com os embarques foi de US$ 7,1 milhões, crescimento de 7% no mesmo período.

O Chile foi um dos países que mantiveram o embargo ao Rio Grande do Sul em razão da doença de Newcastle. De acordo com Santos, na última segunda-feira (9), estava marcada uma auditoria com os chilenos, que foi cancelada pelo vazio sanitário vigente após o registro de gripe aviária.

— Agora, estamos negociando a limitação da suspensão de embarques em um raio de 10 quilômetros do foco — adianta o presidente da Asgav.

Entenda

A doença de Newcastle foi registrada em uma granja comercial em Anta Gorda, no Vale do Taquari, em julho do ano passado. O Ministério da Agricultura comunicou o encerramento do foco no mesmo mês à Organização Mundial de Saúde Animal. No entanto, o impacto comercial segue, com a manutenção de embargos por alguns países importadores de produtos avícolas gaúchos.

Já o foco de gripe aviária foi detectado em maio, em Montenegro, no Vale do Caí. No momento, o Rio Grande do Sul vive o chamado período de vazio sanitário. É um intervalo de 28 dias em que, se não houver novo foco da doença, Estado e país retomam o status de zona livre da influenza H5N1 — e, consequentemente, os negócios.