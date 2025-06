O menu recheado de cogumelos selvagens que quer celebrar a colheita na Serra

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Da entrada à sobremesa (sim, sobremesa, inclusive), um menu recheado de cogumelos selvagens será servido nesta sexta-feira (6), em Gramado, para celebrar a colheita da iguaria na Serra. A iniciativa é da chef Roberta Sudbrack, que busca, novamente, explorar o terroir gaúcho à mesa com a sua assinatura, no Ocre - Restaurante & Bar de Charcutaria.

Os cogumelos que estarão no prato foram aquiridos de pequenos produtores do entorno e da atividade turística conhecida como "caçada", no Parador de Cambará do Sul. E são "estrelas" do cardápio, "não necessariamente protagonistas", explica Roberta:

— Sempre como ponte para que o prato conte uma história ligada à nossa terra.

Entre o que será servido no jantar, há o cogumelo juba de leão na brasa com beurre blanc (molho quente de manteiga) e ervas frescas, o ravioli de cogumelos com manteiga queimada e salsinha frita e a delicada sobremesa de morangos com leite queimado, baunilha e cogumelos glaceados.

Safra de cogumelos

Ainda que seja alvo de celebração do menu, a colheita segue até meados de julho, informou Jeferson Timm, um dos caçadores de cogumelos:

— O outono, para os fungos, é como a primavera para as plantas. É quando eles brotam.

E, se depender desta safra, a tendência é rechear ainda mais cardápios nos próximos meses, continua Timm:

— Tivemos dois anos de bastante escassez. Em 2023, houve seca no inverno, e no ano passado, enchente. É como as plantas, afetou também a produção de cogumelos.

A caça de cogumelos selvagens e a produção "indoor" ocorre no Rio Grande do Sul, mas é em São Paulo que se localiza o maior volume de produção.

Como participar

Onde? Ocre - Restaurante & Bar de Charcutaria – Wood Hotel, Gramado

Ocre - Restaurante & Bar de Charcutaria – Wood Hotel, Gramado Quando? 6 de junho

6 de junho Quanto? R$ 460 por pessoa, com harmonização de vinhos de mínima intervenção

R$ 460 por pessoa, com harmonização de vinhos de mínima intervenção As vagas são limitadas, e as reservas devem ser feitas pelo site do hotel ou pelo telefone (54) 3295-7575