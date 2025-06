"Não desaprendemos a plantar. É o clima que está impactando o RS de sobremaneira", diz secretário de Agricultura

Com o fim da colheita da safra de verão, o Rio Grande do Sul caiu da segunda para a quarta posição no ranking nacional de produtores de soja, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Com o início do plantio da safra de inverno e a expectativa de uma área menor semeada neste ano, surge a preocupação de que o cenário negativo se repita. É neste contexto que, em entrevista ao Campo e Lavoura da Gaúcha, neste domingo (22), o secretário de Agricultura, Edivilson Brum, afirmou: