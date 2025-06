Mesmo com preço maior, venda de flores deve crescer neste Dia dos Namorados

A maior parte, cerca de 90%, das flores nesta data vem de São Paulo e de Minas Gerais. Antonio Valiente / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Embalado pelo bom resultado do Dia das Mães, o setor de flores do Estado se prepara para desabrochar ainda mais no Dia dos Namorados. Depois do impacto produtivo e logístico trazido pela enchente, em 2024, a expetativa da Associação Riograndense de Floricultura (Aflori) é de que as vendas superem em 10% o resultado de 2023. Mesmo com as rosas, principal pedida para a data, mais caras.

— É um dia marcante, todo mundo quer presentear a pessoa amada — justifica Walter Winge, presidente da Aflori.

A projeção de recuperação é feita mesmo com o preço das rosas. Segundo Winge, a valorização é reflexo da frente fria antecipada ocorrida em maio:

— Em termos de floricultura, o Dia dos Namorados no Brasil não cai em uma boa data, porque as roseiras não florescem no frio.

O abastecimento, no entanto, está garantido. A maior parte, cerca de 90%, das flores nesta data vem de São Paulo e de Minas Gerais. O restante, da Colômbia. Aliás, uma aeronave com 60 toneladas de rosas colombianas pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos no último dia 30 para abastecer o varejo brasileiro no Dia dos Namorados. A carga deste ano foi 20% maior do que as rosas importadas no mesmo período de 2023, conforme o Ministério da Agricultura.

No Estado, a produção é pequena, e se localiza em municípios como Pareci Novo, São Sebastião do Caí e Ivoti.