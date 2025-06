Marcha da Resistência: a prova do cavalo crioulo em que se percorre 750 km em 15 dias

No primeiro dia da Marcha, serão feitos 15 quilômetros pela manhã e 15 quilômetros à tarde no município.

— A marcha testa a rusticidade, a resistência e o poder de recuperação do cavalo crioulo e, junto com a Morfologia e o Freio de Ouro, forma os três pilares de seleção da raça — explicou à coluna Luiz Mario Diaz, diretor da subcomissão de marchas e marchitas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

Para a seleção, a resistência é importante para garantir animais com fôlego tanto para provas, quanto para trabalhos de campo. No primeiro dia da Marcha, serão feitos 15 quilômetros pela manhã e 15 quilômetros à tarde no município. O objetivo é avançar com o passar dos dias: aumentar as distâncias e diminuir o tempo de trajeto.