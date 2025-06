Jovens, mulheres e com maior escolaridade e renda: o perfil de quem consome vinho brasileiro

Segundo os dados, 70% dos entrevistados afirmaram ter consumido vinho brasileiro nos últimos seis meses e 66% realizaram alguma compra no período. Kelsey Knight / Unsplash

Jovens, mulheres e com maior escolaridade e renda. Esse é o principal perfil de quem consome vinho nacional atualmente. Foi o que identificou uma pesquisa nacional conduzida pelo Instituto MDA Pesquisa, por meio de um convênio entre o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) e o Sebrae Nacional. A ideia da iniciativa foi justamente essa: entender o público por trás de cada taça no Brasil.

— E embasar tecnicamente as nossas próximas campanhas de incentivo do consumo do vinho, tornando-o conhecido e o consumo descomplicado — acrescenta o presidente do Consevitis-RS, Luciano Rebellatto.

Segundo os dados, 70% dos entrevistados afirmaram ter consumido vinho brasileiro nos últimos seis meses e 66% realizaram alguma compra no período, com destaque para consumidores mais jovens (18 a 24 anos), especialmente mulheres, com maior escolaridade e renda, e residentes nas regiões Sul e Sudeste.

Ao todo, a pesquisa ouviu 1.709 pessoas que consomem bebidas alcoólicas, entre os dias 28 de janeiro e 6 de fevereiro de 2025. E relevou ainda a frequência de consumo e de compra do vinho, a faixa de preço mais escolhida, os momentos de consumo de vinho, o tipo mais apreciado, os critérios de escolha do consumidor na hora da compra e onde se compra. Confira abaixo.

O resultado da pesquisa

Perfil do consumidor de vinho

O vinho é a segunda bebida alcoólica preferida dos brasileiros (33%), atrás apenas da cerveja

A preferência por vinho é mais expressiva entre mulheres, pessoas com até 44 anos, escolaridade elevada e renda superior a cinco salários mínimos

Frequência e comportamento de compra

68,5% dos entrevistados compraram vinho nos últimos três meses

52% desses consumidores consomem vinho diariamente ou semanalmente

57% compram vinho uma ou mais vezes por mês

A quantidade média por compra é de até duas garrafas para 61% dos consumidores

45,4% dos consumidores optam por rótulos na faixa de R$ 30 a R$ 70

Preferências de consumo

Vinho tinto é o favorito (80%), seguido por branco (9%) e rosé (7%)

Entre os tintos, o suave (63%) é mais consumido por mulheres jovens; o seco (49%), por homens com maior renda e escolaridade

Principais momentos de consumo: relaxamento (45%), refeições em casa (41%), datas comemorativas (38%) e reuniões sociais (30%)

Canais de compra e critérios de escolha

Principais canais: supermercados (89%), empórios (40%) e lojas online (27%)

Fatores decisivos na compra: preço (29%), facilidade de acesso (28%), variedade de opções (27%), além de recomendações de amigos/familiares (40%) e origem do produto (26%)

Preço e tipo de uva são os atributos mais valorizados

O vinho brasileiro

70% dos entrevistados consumiram vinho nacional nos últimos seis meses

66% compraram vinho brasileiro no mesmo período

O consumo do produto nacional é mais expressivo entre jovens, mulheres, pessoas com maior escolaridade e renda, especialmente nas regiões Sul e Sudeste

Maior barreira ao aumento do consumo do vinho nacional: preço elevado (38%)

Fonte: Instituto MDA Pesquisa