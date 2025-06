Ingressos para a 48ª Expointer têm reajuste

Principal feira do agronegócio gaúcho está marcada entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no parque Assis Brasil, em Esteio.

Os ingressos para a Expointer deste ano tiveram reajuste de 11,1%. A tabela de preços para a 48ª edição, marca entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no parque Assis Brasil, em Esteio, foi divulgada na quarta-feira (11), no regulamento geral da feira, publicado no Diário Oficial do Estado. A entrada custará R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).