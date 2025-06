Indústria de Teutônia exportará, pela 1ª vez, manteiga para os EUA

Atualmente, a indústria no município processa, por dia, 800 mil litros de leite, que se transformam em leite UHT, manteiga e whey. Carolina Jardine / Divulgação

Sairá de uma indústria de Teutônia, no Vale do Taquari, a primeira manteiga com leite gaúcho a chegar às gondôlas dos supermercados dos Estados Unidos. A exportação é da gigante francesa Lactalis — para ela mesma, "nos States" — e deve ocorrer em até 60 dias.

Por mês, o planejamento interno até o momento, conforme José Ricardo Pollastri, gerente de captação de leite da Lactalis, é de embarcar 100 toneladas do produto com a marca President. Mas, para isso, será preciso se reorganizar internamente, dentro da porteira, entre os produtores parceiros, continua:

— Teremos que captar mais 100 mil litros de leite por dia dos nossos produtores (que aumentarão a sua produção) para essa demanda de gordura exportada.

Atualmente, a indústria localizada no município processa, por dia, 800 mil litros de leite, que se transformam em leite UHT, manteiga e whey. Volume que representa 30% da produção da empresa em todo o Estado.

O diretor de Comunicação, CSR e Assuntos Regulatórios da Lactalis do Brasil, Guilherme Portella, frisou ainda a relevância de ser uma exportação "do produto acabado", e não "comodizada":

— Foi possível produzir, no Rio Grande do Sul, uma manteiga no mesmo padrão da francesa e isso viabilizou a exportação com a marca Presidente para o mercado americano.

A Lactalis já exporta, a partir do Rio Grande do Sul, para o Chile, Uruguai e Argentina. E representa, no Estado, 20% da captação total de leite.