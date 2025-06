Incertezas cercam o anúncio do Plano Safra 2025/2026

Programa anual do governo federal oferece recursos financeiros para apoiar a produção agropecuária nacional. Jeff Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Marcado para esta segunda (30) e terça-feira (1), o anúncio do Plano Safra 2025/2026 chega ao Palácio do Planalto cercado de dúvidas do setor produtivo. Apesar da tradição de cifras recordes — como os quase R$ 476 bilhões anunciados no ciclo anterior —, o agronegócio brasileiro teme que o volume de recursos deste ano fique aquém das expectativas, diante das limitações orçamentárias da União. A alta da taxa de juros, em resposta à inflação, também alimenta a apreensão. Na última semana, em Brasília, o governo federal intensificou as articulações para montar o pacote agrícola e tentar garantir um novo recorde no financiamento à produção agropecuária.

No Estado, quem ajuda a traduzir esse cenário no campo é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz. Em entrevista ao programa Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, neste domingo (29), Da Luz chamou a atenção para a execução dos valores do último pacote. Até maio deste ano — penúltimo mês do Plano Safra 2024/2025 — foram efetivamente tomados R$ 330 bilhões, quase R$ 140 bilhões abaixo do que foi anunciado.

— Não adianta anunciar valores recordes se o dinheiro não chega ao produtor — argumentou o economista.

Da Luz citou ainda o atual custo do crédito. A taxa Selic saltou de 10,5% para 15% em um ano, encarecendo o acesso ao financiamento.

Na sua avaliação, a situação é ainda mais preocupante para o Rio Grande do Sul, que vem enfrentando uma sequência de eventos climáticos extremos. Medidas específicas voltadas ao agronegócio gaúcho, que negocia desde o ano passado uma prorrogação mais ampla das dívidas acumuladas por sucessivas quebras de safra, não devem ser contempladas no Plano Safra, por exemplo. O congelamento de 42% recursos do seguro rural anunciado pelo Ministério da Agricultura é outro ponto de atenção.