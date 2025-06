Governo do RS libera mais R$ 49,3 milhões para atender aos pedidos do Programa Milho 100%

O investimento total previsto agora é de R$ 93 milhões. André Ávila / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O governo do Estado liberou mais R$ 49,3 milhões para atender a todos os pedidos do Programa Milho 100%. A iniciativa, que busca estimular o cultivo de milho no Rio Grande do Sul, deve beneficiar um total de 35 mil agricultores na aquisição de 120,9 mil sacas de sementes, conforme o Piratini. Agora, com o acréscimo de recursos, será possível abranger mais 11,3 mil produtores e outras 37,7 mil sacas. O investimento total previsto é de R$ 93 milhões.

Diretor-geral da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Romano Scapin explicou que o programa vai contemplar todas as solicitações mesmo que a quantidade de sacas tenha superado a expectativa inicial:

— O valor médio da saca solicitada acabou ficando abaixo do valor médio que tínhamos previsto e isso permitiu com que disponibilizássemos mais sacas com o recurso reservado para o Programa.

O montante investido no programa até o momento vem do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul (Funrigs). O Comitê do Funrigs já aprovou a utilização dos recursos, e a liberação para as sementeiras ocorrerá no momento contratual pactuado. No total, estão previstos R$ 180 milhões para 2025/2026 e 2026/2027 — metade, portanto, já foi utilizada.

No início desta semana, a pasta havia prorrogado o envio de solicitações ao Programa em razão da alta demanda. Agora, já está encerrado.

O Programa Milho 100% foi um dos projetos anunciados pelo governo do Estado no início de junho para a construção de um setor mais resiliente após problemas climáticos consecutivos.