Fortes aspirantes ao Freio de Ouro saem de classificatória do cavalo crioulo em Esteio

A primeira a assegurar uma vaga entre as oito finalistas na Categoria Fêmeas foi a égua Guarita Godiva (box 26), com o ginete Daniel Teixeira.

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Fortes aspirantes ao Freio de Ouro saíram da classificatória do cavalo crioulo encerrada no último sábado (7), no parque Assis Brasil, em Esteio. Entre fêmeas e machos, 16 conjuntos garantiram vaga à grande final, marcada para a Expointer. Ao todo, 86 conjuntos — formados por cavalo e ginete — participaram da chamada Classificatória Gaúcha Norte.