Fiergs cobra apoio do governo federal para retomada das exportações de carne de frango e ovos no RS

Mobilização ocorre após o encerramento do foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Vale do Taquari, em maio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Sistema Fiergs cobrou, nesta semana, apoio do governo federal para a retomada das exportações de carne de frango e ovos do Rio Grande do Sul. Um documento solicitando celeridade foi enviado aos ministérios da Agricultura, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Apesar de Estado e país seguirem os protocolos sanitários internacionais, ainda existem países que ainda não retiraram restrições à compra de produtos avícolas.

Em nota, o Ministério da Agricultura diz que segue trabalhando para a reabertura de mercados, fornecendo informações sobre todos os passos adotados para o encerramento do foco no Rio Grande do Sul. No entanto, são os países que precisam retirar a restrição comercial.

O Rio Grande do Sul é o terceiro principal exportador de carne de frango no país, com 708,8 mil toneladas embarcadas no ano passado.