Festival de cultura agro entra em campo de futebol em SP

O Allianz Parque, em São Paulo, recebe até esta sexta-feira (6) o evento que se define como o de maior da cultura agro do mundo. É o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), que chega, neste ano, a sua segunda edição e busca trazer para dentro dos gramados do estádio de futebol atrações ligadas ao setor produtivo . Entre elas, shows de grandes nomes da música sertaneja, como Leonardo e a dupla Fernando & Sorocaba, fórum de palestras, feira de negócios e aulas de churrasco.

— O GAFFFF é um encontro de diferentes expressões do agro, da gastronomia à inovação, da cultura à geração de negócios. Cada pilar do festival foi pensado para traduzir a potência do setor e ampliar o diálogo com a sociedade, conectando pessoas, ideias e experiências que moldam o presente e o futuro do campo brasileiro — reforça Luiz Felipe Nastari, diretor de comunicação, educação e eventos da DATAGRO, organizadora da iniciativa.