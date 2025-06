Famurs reforça pressão por solução para o endividamento de produtores do RS

Com capilaridade na representação dos 497 municípios do Estado e mistura de forças políticas, a Famurs reforçou a pressão para a renegociação das dívidas acumuladas por produtores do Estado na sequência de problemas climáticos. Após reunião nesta segunda-feira (16) na sede, em Porto Alegre, a entidade elaborou um manifesto em que apresenta propostas (veja abaixo) ao governo federal.

O documento também traz números do tamanho do estrago deixado pelo clima no território gaúcho nos últimos cinco anos. De janeiro de 2020 para cá, foram 2.895 decretos municipais de situação de emergência ou calamidade pública reconhecidos pela União. As perdas específicas causadas na agricultura pelas enchentes de 2024, de R$ 4,1 bilhões, somam-se aos R$ 92, bilhões de prejuízos na produção de grãos entre 2020 e 2025.