Exportação de ovos para os EUA cresce quase 1000% em meio à gripe aviária; entenda

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A exportação brasileira de ovos para os Estados Unidos cresceu quase 1000% em meio à gripe aviária desde o início do ano, se comparado com o mesmo período de 2024. De janeiro a maio, foram embarcadas 9,7 mil toneladas do produto, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).