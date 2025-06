Excesso de chuva no mês de junho atrasa plantio de trigo no Estado

A chuva constante já começa a atrasar o calendário agrícola da safra de trigo, que está em pleno plantio no Estado, em algumas regiões gaúchas. Esse foi o alerta que fez Hamilton Guterres Jardim, diretor e coordenador da Comissão do Trigo e Culturas de Inverno da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), à coluna.