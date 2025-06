Entre frio, chuva e saudade, Marcha da Resistência se despede em Jaguarão neste sábado

Carolina Bundt, ginete, e a égua Adrenalina da Catú, da Cabanha do Ruta. Alice Rosa / Divulgação

Depois de 15 dias em que a superação marcou cada um dos 750 quilômetros percorridos, a 23ª Marcha Anual da Resistência se encerra neste sábado (28), em Jaguarão, no sul do Estado. Entre as 65 duplas de ginetes e cavalos crioulos participantes, era de Aceguá, na Campanha, a que liderava a prova até esta sexta (27): a égua Adrenalina da Catú, da Cabanha do Ruta, com a ginete Carolina Bundt.

À coluna, caso ganhasse, a jovem de 25 anos confidenciou:

— Dedicaria ao Renato. Essa marcha estou correndo por ele. Corríamos muitos juntos desde pequenos

Jovem de 23 anos, Renato do Amaral Kummer era irmão do motorista que dirigia carro durante acidente que matou familiares de Mano Menezes no Estado. Assim como os enteados do treinador, Renato também não sobreviveu à colisão do veículo.

Sobre a competição, que testa, como o nome já diz, a resistência da raça crioula em pista, Carolina ainda relatou:

— Cada dia é um dia, cada etapa é uma novidade. Sempre tentando manter o foco. O frio é muito intenso, pegamos muita chuva no início isso, foi bem ruim para os animais. Agora já melhorou bastante.

No ano passado, Carolina ficou com o pódio na categoria égua menor, com o mesmo animal. Desta vez, a dupla tenta a premiação maior.