Entrada da nova safra de arroz reforça cenário de baixa nos preços recebidos pelo produtor no RS

Danielle Guimarães, economista da Farsul, pondera que há um movimento sazonal, com o fim da colheita safra de verão , mas enfatiza que o efeito maior vem das lavouras do cereal. A produção estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 8,1 milhões toneladas , um volume 14% maior do que o registrado no ciclo anterior.

Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, reforçam essa variação negativa, sobretudo quando comparada com igual período do ano passado. Em abril, o preço médio da saca ficou em R$ 76,30. Há um ano, foi de R$ 101,91.

Já o índice que calcula a inflação dos custos de produção registrou inflação de 0,55% em abril, mesmo com a queda no frete, que foi puxada pela redução no preço do diesel. O aumento da taxa de câmbio refletiu em maior preço de fertilizantes, e o aumento da taxa Selic impactou diretamente no financiamento do capital de giro, conforme a Farsul. Esses dois pontos somado mais do que compensaram a queda no combustível. Nos últimos 12 meses, o valor acumulado é de 5,30%. Esses números são resultado direto de aumentos em fertilizantes e frete.