Luciano Schwerz, presidente da Emater, durante o anúncio nesta terça-feira (10) no Palácio Piratini. Gisele Loeblein / Agencia RBS

Será com R$ 300 milhões que o governo do Estado dará a largada em dois dos quatro eixos previstos para o Programa Operação Terra Forte, como anunciado nesta terça-feira (10), em cerimônia no Palácio Piratini. A iniciativa, que prevê um aporte total de R$ 903 milhões, foca na recuperação do solo afetado por mudanças climáticas. Nas enxurradas e inundações de 2024, 2,71 milhões de hectares foram impactados, conforme dado da Emater.

Na ocasião, o governo estadual também apresentou outro projeto, o do Milho 100%, para o subsídio de semente do grão, em um investimento total previsto de R$ 180 milhões. As duas ações são focadas na agricultura familiar. O estímulo ao cultivo de milho se conecta com a recuperação do solo à medida que a rotação de culturas é uma técnica importante na busca pela resiliência climática.

— Talvez não esteja sendo assimilado o poder do dia de hoje — afirmou o governado Eduardo Leite, em relação às medidas.

O Terra Forte integra um projeto aprovado por lei para o enfrentamento de mudanças climáticas e prevê esse aporte total de R$ 903 milhões com a implementação de quatro eixos.

Nos dois primeiros, serão dispendidos esses R$ 300 milhões, que têm como fonte o Funrigs. Na primeria etapa, 15 mil famílias receberão R$ 30 mil por meio do Cartão Cidadão. As inscrições para produtores familiares serão feitas via Emater. E a seleção dos contemplados, pelos conselhos agropecuários municipais. A previsão é de que as inscrições comecem no mês de julho.

Já o Milho 100% irá subsidiar todo o valor da semente do grão, nas safras 2025/2026 e 2026/2027, com a previsão de beneficiar35 mil agricultores na aquisição de 120,9 mil sacas.