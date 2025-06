Descartadas as duas recentes suspeitas de gripe aviária no RS

Em Montenegro, onde houve o foco de gripe aviária em uma granja comercial, as quatro barreiras sanitárias fixas foram substituídas, agora, por estruturas móveis. André Ávila / Agencia RBS

Foram descartadas as duas recentes suspeitas de gripe aviária no Rio Grande do Sul. As análises laboratoriais confirmaram a ausência do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade nas investigações realizadas em Westfália, em aves comerciais, e em Capela de Santana, em aves de subsistência.

De acordo com Rosane Collares, diretora do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria Estadual de Agricultura, quando se descarta, em laboratório, influenza aviária e Newcastle, não se faz o diagnóstico diferencial para outras doenças para identificar a causa da morte:

— Pode ser bronquiolite, sinusite... Aí são doenças de menor importância.

Em Montenegro, onde ocorreu o foco de gripe aviária em uma granja comercial, as quatro barreiras sanitárias fixas foram substituídas agora por estruturas móveis, e as inspeções nas propriedades rurais da zona de abrangência do foco seguem sendo realizadas até o encerramento do vazio sanitário, previsto para 18 de junho.

Caso esse prazo de 28 dias, que é o vazio sanitário, se cumpra, ou seja, não haja o aparecimento de novo foco de gripe aviária no país, o Ministério da Agricultura poderá declarar a retomada do status sanitário brasileiro de zona livre de influenza aviária ainda no dia 18 à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Neste momento, no Rio Grande do Sul, não há casos de gripe aviária sendo investigados, apenas um foco ativo de gripe aviária em aves silvestres no zoológico de Sapucaia do Sul.