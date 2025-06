Depois da resiliência, a vez da política econômica na Expointer

Se a última Expointer foi marcada pela resiliência do setor produtivo gaúcho, essa deverá ser pela política econômica . A frase foi dita pelo secretário estadual de Agricultura, Edivilson Brum, durante a celebração dos 90 anos da pasta, nesta quinta-feira (26), e resume o cenário que vive, hoje, o agronegócio no Estado. De um lado, iniciam-se os preparativos para a principal feira agropecuária gaúcha; de outro, teme-se um efeito cascata das dívidas acumuladas por problemas climáticos no evento.

A Expointer está marcada entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no parque Assis Brasil, em Esteio. A montagem dos estandes no parque começa no dia 30 de julho. Os editais para a realização do evento já foram publicados.