Como serão as primeiras etapas do Operação Terra Forte, programa para recuperação de solos no RS

O caminho para a recuperação dos estragos deixados no solo pelas enxurradas e cheias no Rio Grande do Sul começará com 15 mil famílias de produtores, a serem contemplados com a primeira etapa do Operação Terra Forte. O programa, lançado oficialmente nesta terça-feira (10), no Palácio Piratini, vai transferir R$ 30 mil de forma direta a esses agricultores, por meio do Cartão Cidadão.