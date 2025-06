Como conservar um buquê por mais tempo? Confira sete dicas

Seguindo as dicas, a expectativa é de que o buquê dure entre oito e 10 dias. Jefferson Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Tradicional presente no Dia dos Namorados, as flores precisam de uma série de cuidados pós dia 12 de junho para durarem por mais tempo. Do vaso à água utilizada, a florista e professora de arte floral em Holambra, em São Paulo, Stans Scheltinga elencou, à coluna, sete dicas de como conservar o arranjo recebido.

— Mas, antes delas, a primeira questão é a qualidade das flores que compõem o buquê — pondera Stans, que é filha de holandeses no município, que é o principal produtor de flores no país.

As dicas

1. A embalagem

O primeiro dos cuidados é com a embalagem que envolve o buquê recebido. De acordo com Stans, depois de um ou dois dias, é recomendado que se retire o plástico.

— O brasileiro tem costume de colocar o arranjo embalado no vaso. Mas isso pode trazer bactérias e reduzir a durabilidade da flor — esclarece.

2. O vaso

A segunda dica é ter atenção com o vaso a ser utilizado. Stans orienta que, antes de colocar o buquê no recpiente, "se lave bem, tanto por dentro, quanto por fora". A ideia é a mesma: evitar contaminação.

3. As hastes

Sem embalagem e com o vaso higienizado, Stans sugere, então, que se corte as hastes com uma tesoura, em sentido longitudinal.

— Faz com que os poros se abram novamente e a água chegue mais limpa e rapidamente até a flor — explica a florista.

4. Folhas na água

Outro cuidado é com a presença de folhas dentro da água. Segundo Stans, é necessário "limpar as hastes", ou seja, retirar as folhas que estejam submersas dentro do vaso:

— Para que a água não comece a ficar turva, com bactérias e suja.

5. Conservante floral

Stans cita ainda a possibilidade de se misturar, na água do vaso, conservante floral. O produto é comercializado em sachês em floriculturas e, como o nome já indica, ajuda a conservar as flores por mais tempo.

6. O ambiente

Com o vaso pronto, outro cuidado que se deve ter é com relação ao ambiente. Stans sugere locais frescos e com pouca claridade.

7. Folhas ou pétalas estragadas

Se o buquê tiver folhas ou pétalas com algum estrago mecânico, a orientação é que também se retire, folha ou pétala, para que possíveis bactérias não infestem uma a outra.

— Seguindo essas dicas, é para o buquê durar entre oito a 10 dias, principalmente nesta época do ano (com temperaturas mais amenas) — afirma Stans.