A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A chuva que atinge diversas regiões gaúchas também alcançou a zona rural do Estado. Em vídeo, a coluna recebeu alguns registros que dimensionam o tamanho do impacto das precipitações ininterruptas desta semana no campo. Confira.