Cavalos morrem em centro equestre de Porto Alegre após quadro de paralisia; caso é investigado pela UFRGS

Ainda conforme a FGEE, o alimento suspeito já foi identificado e retirado do consumo . No entanto, em razão do período de incubação da bactéria causadora da doença, novos casos nos próximos dias não podem ser descartados.

O Departamento de Patologia Clínica Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no entanto, está apurando o caso. À coluna, a instituição informou que as coletas para a realização dos exames estão sendo realizadas e que os resultados devem sair em três semanas. Ainda conforme a UFRGS, serão realizados "exames completos, não apenas relacionados à suspeita de botulismo".