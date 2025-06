Caravana vai levar conhecimento sobre vinhos gaúchos (e degustação) a quatro cidades do RS

Será pela taça que uma caravana vai levar conhecimento sobre a produção de vinhos gaúchos. O roteiro de aulas chamado "Caminhos do Vinho Gaúcho", organizado pela Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul (ABS-RS), começa na próxima quarta-feira (2), em Erechim, no Norte, e se estende por outras três cidades gaúchas — Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo — até setembro.