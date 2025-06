Canola deve avançar quase 40% em área nesta safra de inverno no RS

Floração da canola já iniciou no interior do Estado.

Se o trigo deve perder espaço nesta safra de inverno, a canola promete florescer, mais uma vez, como alternativa ao produtor rural no Estado. Em meio a um cenário de incertezas, marcado por condições climáticas adversas, endividamento rural e dificuldade de acesso a crédito e a seguro, o grão que vem de um flor amarela disparou entre as projeções de área e volume apresentadas pela Emater na divulgação do primeiro levantamento do ciclo, nesta segunda-feira (16).