Aprovado PL que dispensa a outorga de uso da água a produtores familiares no RS

Vitória do projeto foi acompanhada por agricultores e diretores da Fetag-RS.

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Após sete anos de tramitação, foi aprovado nesta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa Gaúcha, o projeto de lei que dispensa a outorga de uso da água a produtores familiares no Estado. Na prática, altera um trecho da lei que implementou o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Chamado PL 97/2018, o texto será enviado, agora, para a sanção do governador, que deve ser feita nas próximas semanas.

Autor do projeto de lei apresentado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), o deputado Elton Weber explicou que a proposta busca reduzir a burocracia e eliminar custos nas propriedades familiares — que hoje giram entre R$ 5 mil a R$ 18 mil —, sem prejuízo ao meio ambiente. Haverá a necessidade de cadastramento de poços para que possa ser feito o monitoramento.