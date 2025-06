Após congelamento de recursos, Ministério da Agricultura anuncia liberação de seguro rural restante por etapas

Após o congelamento de 42% dos recursos previstos para 2025, o Ministério da Agricultura anunciou, nesta terça-feira (24), a liberação do seguro rural restante por etapas, até o mês de agosto. No anúncio, a pasta justificou ainda que o bloqueio orçamentário no chamado Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) foi "para cumprir as metas fiscais do governo federal". Da verba inicial de R$ 1,06 bilhão, cerca de R$ 354,6 milhões foram bloqueados e R$ 90,5 milhões contingenciados. O cenário gera preocupação entre representantes do setor produtivo.