Alta no preço do café pode estar com os seus dias contados

Com a colheita a todo vapor, o café de 2024 já amarga o passado. Entre a quebra na produção e os preços nas alturas, a última safra ficou marcada por extremos. Agora, com as lavouras em plena atividade no Brasil, o cenário começa a mudar. A expectativa, segundo Laleska Moda, analista de inteligência de mercado da Hedgepoint Global Markets, é de que se inicie uma recuperação na produção — e, com ela, os preços, finalmente, cedam.

— Não será uma safra recorde nem atenderá toda a demanda, mas, ainda assim, será um pouco melhor do que se previa la atrás. É uma safra média. Um cenário positivo — afirmou Laleska nesta quarta-feira (25), durante uma Call de Mercado, como é chamado o evento organizado pela Hedgepoint.

Para a safra 2025/2026, a produção de café arábica está estimada em 39,5 milhões de sacas, um volume 9,5% menor do que o registrado no ciclo anterior. No entanto, a variedade do tipo conilon terá uma boa recuperação, com um volume 18,7% maior previsto, alcançando 24,7 milhões de sacas.

Mais do que o volume, o que deve pressionar o preço do café é a oferta global do grão, que também deve crescer neste ano. De acordo com Laleska, países produtores como Vietnã, Uganda e Indonésia colherão safras maiores. Além disso, por ora, a demanda pelo produto final está enfraquecida, em razão do cenário de inflação.

Ficará para a safra futura, de 2026/2027, no entanto, a possibilidade de uma queda maior no preço do grão.