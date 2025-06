Agro "salva a lavoura" e lidera crescimento do PIB do RS, mesmo em ano de estiagem

Apesar do impacto da estiagem, o agronegócio gaúcho manteve-se firme como o principal motor do crescimento econômico do Estado no primeiro trimestre de 2025. Em um cenário em que a escassez de chuvas poderia ter comprometido o desempenho das lavouras, o setor demonstrou resiliência e "salvou a lavoura": foi decisivo para manter o PIB do Rio Grande do Sul em trajetória positiva.