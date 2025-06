A espécie invasora de abelha que o governo do RS monitora "com lupa" na fronteira com o Uruguai

É "com lupa" que o governo do Estado iniciou o monitoramento de uma espécie de abelha invasora na fronteira com o Uruguai . Conhecida como mamangava europeia (ou Bombus terrestris), a espécie é considerada uma ameaça ao território gaúcho por não ser nativa da região .

Introduzida originalmente no Chile para polinizar tomates em estufas, a Bombus terrestris escapou para a natureza e rapidamente expandiu sua área de ocupação até alcançar a Argentina. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP) em 2015 já alertava para a possibilidade da espécie invadir o Brasil por oito municípios fronteiriços com o Uruguai — entre eles, Aceguá, Pedras Altas e Santa Vitória do Palmar — agora foco do monitoramento.